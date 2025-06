Niente è per niente, e Sara lo scoprirà nel peggiore dei modi possibili. Per scoprire la verità su suo figlio, sarà infatti costretta a uscire dalla prigione di silenzio in cui si era rinchiusa e a tornare a vestire i panni dell’ex agente dei servizi segreti. Ma tornare sul passato e fare giustizia sarà più difficile del previsto. Sara - la donna nell'ombra, con Teresa Saponangelo e Claudia Gerini, arriverà su Netflix il 3 giugno 2025.