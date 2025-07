Disney+, il trailer con le serie tv del 2025

Disney+ ha svelato un’anteprima della sua line-up del 2025, ricca di serie originali e attesi ritorni. La clip di 60 secondi mostra immagini delle serie più amate dai fan, in cui si vedono le nuove avventure del semidio protagonista di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, un’entusiasmante anticipazione della seconda stagione di A Thousand Blows e ancora, omicidi e caos nella quinta stagione di Only Murders in the Building. Inoltre, i fan potranno dare un’occhiata alla serie Marvel Television Wonder Man, che debutterà entro la fine dell’anno.