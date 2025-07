Squid Game: La sfida, il teaser trailer

La seconda stagione di "Squid Game: The Challenge" (il reality show ispirato alla serie) uscirà il 26 dicembre 2024. La terza e ultima stagione della serie originale, "Squid Game", è prevista per il 27 giugno 2025. Non sono ancora disponibili dettagli sulla trama della seconda stagione di "Squid Game: The Challenge", ma la seconda stagione della serie originale riprenderà da dove si era interrotta, con Gi-hun che giura di vendicarsi e di scoprire la verità dietro i giochi. Un teaser trailer della seconda stagione di "Squid Game" è stato rilasciato, mostrando Gi-hun in una nuova missione.