Adattata da Benjamin Cavell (The Stand) e diretta da Jack Bender (Mr. Mercedes), The Institute si concentra su Luke Ellis (Freeman), un dodicenne che, allontanato dalla sua vita con la forza, si risveglia nell'Istituto, una struttura segreta piena di bambini arrivati lì nello stesso modo violento in cui lo ha fatto lui. Ad accomunarli è anche il fatto che ciascuno possieda insolite abilità telepatiche o telecinetiche. L'Istituto è gestito dalla spietata signora Sigsby (Parker), la quale si assicura che il personale non si faccia scrupoli a ricorrere a qualsiasi misura per mantenere l'ordine e occuparsi dell'analisi, del potenziamento e dello sfruttamento dei poteri dei bambini tramite esperimenti scientifici.