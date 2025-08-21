The Morning Show 4, il trailer della serie tv

00:02:19 min
|
2 ore fa

The Morning Show stagione 4, dal 17 settembre. The Morning Show è una serie interpretata da Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, impegnate anche nella produzione esecutiva accanto alla showrunner Charlotte Stoudt e alla regista Mimi Leder. La quarta stagione di The Morning Show si apre nella primavera del 2024, quasi due anni dopo gli eventi della terza. Con la fusione tra UBA e NBN ormai conclusa, la redazione si trova ad affrontare nuove responsabilità, trame nascoste e un’America polarizzata, in cui la verità è più sfuggente che mai. In un mondo invaso da deepfake, teorie del complotto e insabbiamenti aziendali, di chi ci si può fidare? E come si può distinguere ciò che è falso da ciò che è reale? Oltre a Witherspoon e Aniston, il cast corale della quarta stagione include Billy Crudup, Karen Pittman, Nicole Beharie, Nestor Carbonell, Mark Duplass, Greta Lee, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Aaron Pierre, William Jackson Harper, Boyd Holbrook e Jon Hamm. La showrunner Charlotte Stoudt e la regista Mimi Leder curano anche la produzione esecutiva, insieme a Michael Ellenberg e Lindsey Springer per lo studio Media Res, Jennifer Aniston e Kristin Hahn per Echo Films e Reese Witherspoon e Lauren Neustadter per Hello Sunshine. Nella squadra della produzione esecutiva sono inoltre inclusi Zander Lehmann e Micah Schraft.

Black Rabbit, il trailer della miniserieBlack Rabbit, il trailer della miniserie
serie tv
Black Rabbit, il trailer della miniserie
00:02:01 min
| 2 ore fa
pubblicità
Upload 4, il primo trailer della nuova stagioneUpload 4, il primo trailer della nuova stagione
serie tv
Upload 4, il primo trailer della nuova stagione
00:02:12 min
| 8 giorni fa
Only Murders in the Building 5, il primo trailerOnly Murders in the Building 5, il primo trailer
serie tv
Only Murders in the Building 5, il primo trailer
00:02:25 min
| 8 giorni fa
Mr. Scorsese, il teaser della docuserie su Martin ScorseseMr. Scorsese, il teaser della docuserie su Martin Scorsese
serie tv
Mr. Scorsese, il teaser della docuserie su Martin Scorsese
00:01:53 min
| 9 giorni fa
One Piece, il teaser della seconda stagioneOne Piece, il teaser della seconda stagione
serie tv
One Piece, il teaser della seconda stagione
00:01:31 min
| 11 giorni fa
Tulsa King, il teaser trailer della 3° stagioneTulsa King, il teaser trailer della 3° stagione
serie tv
Tulsa King, il teaser trailer della 3° stagione
00:00:30 min
| 14 giorni fa
Uno splendido errore 2, il trailerUno splendido errore 2, il trailer
serie tv
Uno splendido errore 2, il trailer
00:01:51 min
| 15 giorni fa
Nord Sud Ovest Est 883 backstageNord Sud Ovest Est 883 backstage
serie tv
Nord Sud Ovest Est, il video del backstage della serie Sky
00:00:44 min
| 20 giorni fa
The Walking Dead: Daryl Dixon, trailer della terza stagioneThe Walking Dead: Daryl Dixon, trailer della terza stagione
serie tv
The Walking Dead: Daryl Dixon, trailer della terza stagione
00:02:02 min
| 21 giorni fa
The Twisted tale of Amanda Knox, il trailer della serieThe Twisted tale of Amanda Knox, il trailer della serie
serie tv
The Twisted tale of Amanda Knox, il trailer della serie
00:01:48 min
| 21 giorni fa
Chief of War: il trailer della serie con Jason MomoaChief of War: il trailer della serie con Jason Momoa
serie tv
Chief of War: il trailer della serie con Jason Momoa
00:03:01 min
| 23 giorni fa
Star Trek: Starfleet Academy, il trailerStar Trek: Starfleet Academy, il trailer
serie tv
Star Trek: Starfleet Academy, il trailer
00:01:58 min
| 24 giorni fa
Black Rabbit, il trailer della miniserieBlack Rabbit, il trailer della miniserie
serie tv
Black Rabbit, il trailer della miniserie
00:02:01 min
| 2 ore fa
Upload 4, il primo trailer della nuova stagioneUpload 4, il primo trailer della nuova stagione
serie tv
Upload 4, il primo trailer della nuova stagione
00:02:12 min
| 8 giorni fa
Only Murders in the Building 5, il primo trailerOnly Murders in the Building 5, il primo trailer
serie tv
Only Murders in the Building 5, il primo trailer
00:02:25 min
| 8 giorni fa
Mr. Scorsese, il teaser della docuserie su Martin ScorseseMr. Scorsese, il teaser della docuserie su Martin Scorsese
serie tv
Mr. Scorsese, il teaser della docuserie su Martin Scorsese
00:01:53 min
| 9 giorni fa
One Piece, il teaser della seconda stagioneOne Piece, il teaser della seconda stagione
serie tv
One Piece, il teaser della seconda stagione
00:01:31 min
| 11 giorni fa
Tulsa King, il teaser trailer della 3° stagioneTulsa King, il teaser trailer della 3° stagione
serie tv
Tulsa King, il teaser trailer della 3° stagione
00:00:30 min
| 14 giorni fa
Uno splendido errore 2, il trailerUno splendido errore 2, il trailer
serie tv
Uno splendido errore 2, il trailer
00:01:51 min
| 15 giorni fa
Nord Sud Ovest Est 883 backstageNord Sud Ovest Est 883 backstage
serie tv
Nord Sud Ovest Est, il video del backstage della serie Sky
00:00:44 min
| 20 giorni fa
The Walking Dead: Daryl Dixon, trailer della terza stagioneThe Walking Dead: Daryl Dixon, trailer della terza stagione
serie tv
The Walking Dead: Daryl Dixon, trailer della terza stagione
00:02:02 min
| 21 giorni fa
The Twisted tale of Amanda Knox, il trailer della serieThe Twisted tale of Amanda Knox, il trailer della serie
serie tv
The Twisted tale of Amanda Knox, il trailer della serie
00:01:48 min
| 21 giorni fa
Chief of War: il trailer della serie con Jason MomoaChief of War: il trailer della serie con Jason Momoa
serie tv
Chief of War: il trailer della serie con Jason Momoa
00:03:01 min
| 23 giorni fa
Star Trek: Starfleet Academy, il trailerStar Trek: Starfleet Academy, il trailer
serie tv
Star Trek: Starfleet Academy, il trailer
00:01:58 min
| 24 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità