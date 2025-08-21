The Morning Show stagione 4, dal 17 settembre. The Morning Show è una serie interpretata da Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, impegnate anche nella produzione esecutiva accanto alla showrunner Charlotte Stoudt e alla regista Mimi Leder. La quarta stagione di The Morning Show si apre nella primavera del 2024, quasi due anni dopo gli eventi della terza. Con la fusione tra UBA e NBN ormai conclusa, la redazione si trova ad affrontare nuove responsabilità, trame nascoste e un’America polarizzata, in cui la verità è più sfuggente che mai. In un mondo invaso da deepfake, teorie del complotto e insabbiamenti aziendali, di chi ci si può fidare? E come si può distinguere ciò che è falso da ciò che è reale? Oltre a Witherspoon e Aniston, il cast corale della quarta stagione include Billy Crudup, Karen Pittman, Nicole Beharie, Nestor Carbonell, Mark Duplass, Greta Lee, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Aaron Pierre, William Jackson Harper, Boyd Holbrook e Jon Hamm. La showrunner Charlotte Stoudt e la regista Mimi Leder curano anche la produzione esecutiva, insieme a Michael Ellenberg e Lindsey Springer per lo studio Media Res, Jennifer Aniston e Kristin Hahn per Echo Films e Reese Witherspoon e Lauren Neustadter per Hello Sunshine. Nella squadra della produzione esecutiva sono inoltre inclusi Zander Lehmann e Micah Schraft.