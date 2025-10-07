Fidarsi è bene, non fidarsi è The Traitors.​ ​ The Traitors Italia, disponibile su Prime Video dal 30 ottobre.​ The Traitors Italia è un reality game psicologico dove un cast d’eccezione si sfiderà a colpi di doppigiochi, complotti e macchinazioni per arrivare al montepremi finale. Tra i 14 concorrenti si nascondono i traditori, che inganneranno gli altri partecipanti, i leali. Lo scopo dei leali sarà quello di scovare i traditori, prima di essere esclusi dal gioco.​ Come partecipanti di questa prima edizione italiana ci saranno: Michela Andreozzi, Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orrei, Mariasole Pollio, Raiz, Aurora Ramazzotti, Daniele Resconi, Rocco Tanica e Yoko Yamada.​.