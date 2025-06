Per decenni, la famiglia Buckley ha dominato Havenport, nella Carolina del Nord, controllando dall'industria ittica locale ai ristoranti della città. Ma il loro impero della pesca inizia a vacillare quando il patriarca Harlan Buckley (Holt McCallany) è in convalescenza dopo due infarti, e la moglie Belle (Maria Bello) e il figlio Cane (Jake Weary) toccano il fondo per tenere a galla le attività di famiglia. Quando i loro tentativi vanno fuori controllo catapultandoli in acque pericolose, Harlan torna ad assumere il comando. Intanto la figlia dei Buckley, Bree (Melissa Benoist), una tossicodipendente in fase di recupero che ha perso la custodia del figlio, è alle prese con i propri demoni e resta invischiata in una relazione complicata che potrebbe minacciare per sempre il futuro della famiglia.