The Witcher, il trailer della quarta stagione

00:02:29 min
|
6 ore fa

La stagione 4 di The Witcher si apre sulle macerie lasciate dalla terza: Geralt, Yennefer e Ciri sono separati da una guerra violenta e da nemici sempre più numerosi. Ognuno deve ridefinire i propri obiettivi e trovare nuovi alleati per sopravvivere. Geralt e Yennefer intraprendono un viaggio per salvare Ciri e affrontare Vilgefortz, mentre incontri inaspettati lungo la strada potrebbero creare nuove "famiglie" pronte a unirsi al loro cammino. Con la quinta e ultima stagione già confermata, il confronto finale è ancora lontano. La showrunner Lauren Schmidt Hissrich descrive questa stagione come "l’inizio di un viaggio in due parti" per la famiglia di The Witcher, promettendo avventure ancora più ambiziose pur mantenendo gli elementi amati della serie fantasy.

The Traitors Italia, il trailer del nuovo reality showThe Traitors Italia, il trailer del nuovo reality show
serie tv
The Traitors Italia, il trailer del nuovo reality show
00:01:00 min
| 1 giorno fa
pubblicità
Gilmore Girls, il trailer del documentario per i 25 anniGilmore Girls, il trailer del documentario per i 25 anni
serie tv
Gilmore Girls, il trailer del documentario per i 25 anni
00:02:10 min
| 6 giorni fa
The Kardashians, il trailer della settima stagioneThe Kardashians, il trailer della settima stagione
serie tv
The Kardashians, il trailer della settima stagione
00:02:28 min
| 6 giorni fa
The Iris Affair Missione ad Alto Rischio trailerThe Iris Affair Missione ad Alto Rischio trailer
serie tv
The Iris Affair Missione ad Alto Rischio trailer
00:01:33 min
| 6 giorni fa
Riv4li, trama e cast della nuova serie tv NetflixRiv4li, trama e cast della nuova serie tv Netflix
serie tv
Riv4li, trama e cast della nuova serie tv Netflix
00:01:40 min
| 7 giorni fa
Choose Earth, il trailer della serieChoose Earth, il trailer della serie
serie tv
Choose Earth, il trailer della serie
00:03:06 min
| 8 giorni fa
Platonic, il trailer della nuova serie turca di NetflixPlatonic, il trailer della nuova serie turca di Netflix
serie tv
Platonic, il trailer della nuova serie turca di Netflix
00:01:44 min
| 9 giorni fa
Nobody Wants This, il trailer della 2° stagione della serieNobody Wants This, il trailer della 2° stagione della serie
serie tv
Nobody Wants This, il trailer della 2° stagione della serie
00:02:27 min
| 12 giorni fa
Haunted Hotel - L'hotel infestato, il trailer della serieHaunted Hotel - L'hotel infestato, il trailer della serie
serie tv
Haunted Hotel - L'hotel infestato, il trailer della serie
00:01:57 min
| 12 giorni fa
Wicked -Parte 2 trailerWicked -Parte 2 trailer
serie tv
Wicked -Parte 2, il trailer finale
00:03:03 min
| 14 giorni fa
Robin Hood, il trailer della nuova serie con Sean BeanRobin Hood, il trailer della nuova serie con Sean Bean
serie tv
Robin Hood, il trailer della nuova serie con Sean Bean
00:02:47 min
| 14 giorni fa
trailer-it-welcome-to-derrytrailer-it-welcome-to-derry
serie tv
It: Welcome to Derry, il trailer della serie
00:02:19 min
| 14 giorni fa
The Traitors Italia, il trailer del nuovo reality showThe Traitors Italia, il trailer del nuovo reality show
serie tv
The Traitors Italia, il trailer del nuovo reality show
00:01:00 min
| 1 giorno fa
Gilmore Girls, il trailer del documentario per i 25 anniGilmore Girls, il trailer del documentario per i 25 anni
serie tv
Gilmore Girls, il trailer del documentario per i 25 anni
00:02:10 min
| 6 giorni fa
The Kardashians, il trailer della settima stagioneThe Kardashians, il trailer della settima stagione
serie tv
The Kardashians, il trailer della settima stagione
00:02:28 min
| 6 giorni fa
The Iris Affair Missione ad Alto Rischio trailerThe Iris Affair Missione ad Alto Rischio trailer
serie tv
The Iris Affair Missione ad Alto Rischio trailer
00:01:33 min
| 6 giorni fa
Riv4li, trama e cast della nuova serie tv NetflixRiv4li, trama e cast della nuova serie tv Netflix
serie tv
Riv4li, trama e cast della nuova serie tv Netflix
00:01:40 min
| 7 giorni fa
Choose Earth, il trailer della serieChoose Earth, il trailer della serie
serie tv
Choose Earth, il trailer della serie
00:03:06 min
| 8 giorni fa
Platonic, il trailer della nuova serie turca di NetflixPlatonic, il trailer della nuova serie turca di Netflix
serie tv
Platonic, il trailer della nuova serie turca di Netflix
00:01:44 min
| 9 giorni fa
Nobody Wants This, il trailer della 2° stagione della serieNobody Wants This, il trailer della 2° stagione della serie
serie tv
Nobody Wants This, il trailer della 2° stagione della serie
00:02:27 min
| 12 giorni fa
Haunted Hotel - L'hotel infestato, il trailer della serieHaunted Hotel - L'hotel infestato, il trailer della serie
serie tv
Haunted Hotel - L'hotel infestato, il trailer della serie
00:01:57 min
| 12 giorni fa
Wicked -Parte 2 trailerWicked -Parte 2 trailer
serie tv
Wicked -Parte 2, il trailer finale
00:03:03 min
| 14 giorni fa
Robin Hood, il trailer della nuova serie con Sean BeanRobin Hood, il trailer della nuova serie con Sean Bean
serie tv
Robin Hood, il trailer della nuova serie con Sean Bean
00:02:47 min
| 14 giorni fa
trailer-it-welcome-to-derrytrailer-it-welcome-to-derry
serie tv
It: Welcome to Derry, il trailer della serie
00:02:19 min
| 14 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità