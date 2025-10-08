La stagione 4 di The Witcher si apre sulle macerie lasciate dalla terza: Geralt, Yennefer e Ciri sono separati da una guerra violenta e da nemici sempre più numerosi. Ognuno deve ridefinire i propri obiettivi e trovare nuovi alleati per sopravvivere. Geralt e Yennefer intraprendono un viaggio per salvare Ciri e affrontare Vilgefortz, mentre incontri inaspettati lungo la strada potrebbero creare nuove "famiglie" pronte a unirsi al loro cammino. Con la quinta e ultima stagione già confermata, il confronto finale è ancora lontano. La showrunner Lauren Schmidt Hissrich descrive questa stagione come "l’inizio di un viaggio in due parti" per la famiglia di The Witcher, promettendo avventure ancora più ambiziose pur mantenendo gli elementi amati della serie fantasy.