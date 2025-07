"Too Much" è una nuova serie romantica di Netflix, creata da Lena Dunham e Luis Felber, che racconta la storia di Jessica, una trentenne newyorkese stacanovista, reduce da una rottura amorosa, che si trasferisce a Londra con l'intenzione di isolarsi e ricominciare da zero. Tuttavia, il suo piano viene sconvolto dall'incontro con Felix, un uomo complicato che le fa riconsiderare l'idea di amare di nuovo.