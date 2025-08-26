Hotel Costiera, il trailer della nuova serie tv Prime Video

La vita di Daniel De Luca è tutt’altro che tranquilla. Se da un lato deve gestire i capricci e i problemi, a volte inconfessabili, dei facoltosi ospiti dell’hotel, dall’altro è impegnato in una missione molto più personale e pericolosa. Daniel è infatti sulle tracce di Alice, una delle figlie del proprietario della struttura, scomparsa nel nulla un mese prima. Riportarla a casa sana e salva lo costringerà a confrontarsi con un mondo oscuro che si nasconde dietro la facciata patinata del lusso, in una sfida che metterà alla prova tutte le sue abilità. La serie promette un ritmo incalzante, bilanciando alla perfezione commedia e suspense.