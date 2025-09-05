Serial killer. Profanatore di tombe. Psicopatico. Nei campi ghiacciati del Wisconsin rurale degli anni '50, il solitario, mite e gentile Eddie Gein vive sommessamente in una fattoria in rovina, nascondendo una casa degli orrori talmente raccapricciante da ridefinire l'incubo americano. Spinto dall'isolamento, dalla psicosi e da un'ossessione divorante per la madre, Augusta (Laurie Metcalf, The Conners), i crimini perversi di Gein diedero vita a un nuovo tipo di mostro che avrebbe perseguitato l'immaginario collettivo e persino Hollywood per decenni. La macabra eredità di Gein - condannato per l'assassinio di due donne e sospettato di ulteriori delitti, tristemente noto per gli atti di squartamento e necrofilia sulle vittime - diede vita a mostri immaginari nati a sua immagine e scatenò un'ossessione culturale per gli altri criminali deviati come lui.