Monster: La storia di Ed Gein, il trailer della terza serie

00:02:53 min
39 minuti fa

Creata da Ryan Murphy e Ian Brennan, la serie racconta la storia del serial killer, ladro di tombe e psicopatico Ed Gein: nei campi ghiacciati del Wisconsin rurale degli anni '50, un uomo solitario ma amichevole e mite di nome Eddie Gein (Charlie Hunnam) vive tranquillamente in una fattoria in rovina, dove però nasconde una casa degli orrori così raccapricciante da ridefinire il concetto di incubo. Spinto dall'isolamento, dalla psicosi e da un'ossessione divorante per la madre, i crimini perversi di Gein diedero vita a un nuovo tipo di mostro che avrebbe perseguitato l'America e l'immaginario di Hollywood per decenni, da Psycho a Non aprite quella porta fino a Il silenzio degli innocenti.

