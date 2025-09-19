La seconda stagione ha seguito le conseguenze degli eventi della prima stagione, che si sono conclusi con l'esplosione di una bomba nel centro di Londra. La serie segue Kate Wyler nel suo tentativo di ricostruire i possibili responsabili dell'attentato, lanciandosi in una caccia per scoprire chi, nel governo britannico, è responsabile del sabotaggio del Paese. Mentre Kate inizia a scavare più a fondo, scopre una rete oscura di bugie e inganni, mentre cerca di bilanciare la sua relazione con il suo quasi ex marito.