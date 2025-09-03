Il trailer ufficiale della serie tv. Sylvester Stallone torna nei panni di Dwight Manfredi in Tulsa King. Nella terza stagione, mentre l’impero di Dwight si espande, crescono anche i nemici e i rischi per la sua squadra. Ora dovrà affrontare gli avversari più pericolosi mai incontrati a Tulsa: i Dunmire, una potente famiglia dell’alta società che non segue le vecchie regole del gioco, costringendo Dwight a lottare per tutto ciò che ha costruito e per proteggere la sua famiglia. La nuova stagione di Tulsa King è disponibile dal 21 settembre, solo su Paramount+.