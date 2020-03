Sky a casa: il video messaggio di Bebe Vio

Abbiamo ufficialmente capito cosa dobbiamo imparare a fare in questa quarantena. Io sono fortissima in cucina... Non è vero. Sono veramente forte in cucina. Bugia di nuovo. Quindi Sole mi insegnerà a cucinare e oggi faremo - una ricetta classica: le crepes. - È il giorno della verità questo 12 marzo con la sfida più attesa, quella tra Bebe Vio e la cucina. Atleta straordinaria, plurimedagliata, ma un po' in difficoltà storicamente su un terreno complicato, fuoricasa, quello delle crepes. Sta provando comunque a esprimere il suo gioco. Un gioco spumeggiante, la sua qualità, la personalità, una certa fantasia nella chiusura del frigo, ma vedete anche la forza delle crepes che fino a questo momento stanno resistendo alla grande. Soprattutto le uova, grandi protagoniste di giornata che sono in grado di mettere difficoltà Bebe Vio, che però reagisce, attenzione, riesce a rendersi pericolosa. Dunque si chiude qui. Buon risultato, tutto aperto verso la sfida di ritorno.