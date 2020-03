Sky a casa: il video messaggio di Giuliano Sangiorgi

Ciao a tutti. Sono giorni in cui c'è una grande solitudine, ma in realtà c'è una grande voglia di condividere qualsiasi cosa e soprattutto una grande voglia non di mostrarsi o di mostrare, una grande voglia, da parte mia di rubare. Di rubare ai parenti che non vedo da tanto, alle persone che sono lontane, a persone che non conosco. Sui social chiamo chiunque per potermi far raccontare qualcosa perché ho voglia. Non ho voglia solo di fare festa con gli altri in questo momento, ho proprio voglia di ascoltare e di sapere per non sentirmi solo e non mi sento solo. Non mi sento solo perché faccio durante la giornata le cose che so fare e cerco di farle meglio. Scrivere, leggere, cucinare per Stellina, per Ilaria amare, amarle... e pensare sempre con grande positività al futuro. Io sono sicuro che ci aspetta un gran bel futuro, con bellissime camicie fiammanti. Torneranno i vecchi tempi, con le loro camicie fiammanti. Sfideranno le correnti fino a perdere il nome dei giorni spesi male per contare solo quelli finiti bene per non avere da pensare a nient’altro se non al mare torneranno tutte le genti che non hanno voluto parlare scenderanno giù dai monti ed allora staremo a sentire quelle storie da cortile che facevano annoiare ma che adesso sono aria buona pure da mangiare tornerai anche tu tra gli altri e mi sentirò impazzire tornerai ti avrò davanti spero solo di non svenire mentre torni non voltarti che non voglio più sparire nel ricordo dei miei giorni resta fino all’imbrunire Ciao a tutti gli amici di Sky TG 24, Stiamo a casa, restiamo a casa, per tornare presto ad a abbracciarci veramente.