Sky a casa: il video messaggio di "Il Volo"

- Ti sei lavato le mani prima di spingere? - Si ho lavato il dito. Ciao ragazzi, noi siamo in tour negli Stati Uniti, finiremo tra 4, 5 giorni e torneremo in Italia. Forse da qui non ci rendiamo conto di quanto possa - essere grave la situazione. - Però sicuramente adesso che torniamo saremo a casa per il bene nostro - e soprattutto per il bene di tutti. - Per evitare il contagio che è la cosa più importante, mi raccomando lavatevi le mani, che è altrettanto importante. Seguiamo le regole: niente abbracci, niente baci. Ma voi avete pensato a cosa fare quando torniamo? - Sicuramente non ti telefonerò. - Io vado tutti i giorni a giocare a tennis. - Non puoi uscire. - Come no? Non uscire, non fare niente, gioca a ping pong. Ciao ragazzi.