Sky a casa: il video messaggio di Riccardo Zanotti

Ciao a tutti, sono Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari. Come sto passando questi miei giorni in quarantena? Chiaramente suonando con la mia fidata chitarra, sto scrivendo nuove canzoni, prendendo ispirazione da serie tv, da libri e via dicendo. E poi ho anche scoperto che posso discutere, non con persone perché sono solo, ma con il mio calorifero, in questo modo. Discutiamo sempre, ma ci vogliamo bene, siamo sulla stessa frequenza. Ciao