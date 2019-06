Sky Q festeggia un milione di clienti

Sorpresi, emozionati, infine appassionati. Sky festeggia il milione di clienti che ha già scelto Sky Q, l'innovativa esperienza di visione che in un anno e mezzo dal suo lancio, ha conquistato le famiglie, rivoluzionando la loro quotidianità. Semplice, intuitivo, coinvolgente. Sky Q ha reinventato completamente il modo di vivere la TV, tanto da controllarla con la sola voce, trovando tutto ciò che si cerca e scoprendo nuovi contenuti con una sola parola. Mentre l'ultra definizione del 4K HDR permette di vivere gli eventi sportivi, il grande cinema, le produzioni originali Sky, l'offerta di Sky Arte con il massimo del coinvolgimento. Una home sempre più personalizzate inoltre, suggerisce cosa guardare in base ai gusti e a latitudini di ciascuno. Senza dimenticare le app: YouTube, DAZN e Spotify, comodamente a disposizione in un unico posto, accedendo direttamente dalla sezione app dello Sky Q. Uno scrigno di sorprese Sky Q, che non finisce mai di stupire e che è sempre in evoluzione con le tante funzionalità che continuamente lo arricchiscono. Di più, il multi screen wireless collega tutti i televisori di casa, permettendo agli abbonati la stessa esperienza di visione della TV principale senza cavi aggiuntivi, oltre all'app Sky Go per i clienti Sky Q, disponibile su tablet e smartphone. Le molteplici esigenze, le diverse abitudini, i differenti gusti personali degli abbonati, hanno trovato altrettante risposte grazie a Sky Q.