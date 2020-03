Sky TG24 a casa di... Alessandro Roja

Ciao agli amici di Sky Tg24. Ecco quello che faccio in questo periodo in cui dobbiamo stare a casa, ho deciso di fare degli incontri live sul mio Instagram, sulle dirette Instagram, che si chiamano: “Io sto a casa con Ale Roja”. Cerco di far passare, alle persone che mi seguono su Instagram, 20 minuti interessanti, divertenti, possibilmente con degli ospiti sono amici, colleghi e non solo. A tutti gli amici di Sky Tg24, alle 17:00, ogni giorno: “Io sto a casa con Ale Roja”. Ciao.