Sky TG24 a casa di... Luca Argentero

Come passare il tempo in queste lunghe giornate di reclusione. Ho la fortuna di avere un piccolo pezzo di terra, quindi mi prendo cura dell'orto. Dovendo restare a casa, sabato sera, vi ricordo che alle 21:15 su Sky Cinema e Sky Arte c'è in prima visione: “Io, Leonardo”. Lui, aveva un sacco di idee per passare il tempo.