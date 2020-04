Sky Tg24 nella sala delle Carte di Palazzo Vecchio

Salone dei Cinquecento, Palazzo Vecchio, Firenze. Un luogo magnifico che ogni giorno accoglie migliaia di persone. Cittadini, ospiti, turisti italiani e stranieri che qui vengono a cercare il senso più vero dell'arte nella storia. Noi condividiamo con tutti voi, nelle vostre case, nelle nostre case il senso del nostro mestiere. Il senso di avere intorno a noi, la bellezza di Firenze. Tutto il mondo in una stanza. Qui in questa sala, Cosimo primo dei Medici a metà 500 ha sognato di raccogliere le mappe di tutto il mondo allora conosciuto. E i suoi cosmografi si sono messi a lavoro. Le Terre dell'Europa, dell'Africa, dell'Asia, dell'America, Sono tutte dispiegate qui, intorno a noi. E ogni giorno i visitatori di tutto il mondo, ricercano e ritrovano le loro città, le loro regioni e le loro terre. Questo era il grande sogno di Cosimo. Riunire non solo le cose della Terra, ma anche quelle del Cielo sul soffitto, con le costellazioni, giustissime e senza errori. E qui scoprirle, conoscerle, esplorarle Come i grandi esploratori di quel tempo facevano. La grande e straordinaria meraviglia di questa sala, è che è anche la sala principale di guardaroba. A metà 500 infatti, le carte nascondevano e aprivano 14 grandissimi armadi. E ancora oggi lo fanno. Con gli stipiti, con le serrature, dentro i guardaroba racchiudevano i beni della famiglia della corte ducale. Naturalmente, trattandosi di medici, non poteva bastare una sola stanza, non potevano bastare 14 grandissimi armadi. Ma un intero quartiere, sopra, sotto, al lato, racchiudeva tutti i beni di corte. I guardaroba erano pronti a consegnare e a ricevere, le pentole per Camillo il cuoco, o gli abiti per la Principessa di corte. I passaggi consentivano di attraversare le varie stanze, e di raggiungere i luoghi meno noti, ed ecco che, quella che un tempo era una porta di servizio, diventa per noi una porta d'accesso ad un altro mondo, un mondo magico nel quale siamo invitati ad entrare.