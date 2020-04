Sky Tg24 nella Sala Sironi di Museo Boschi

Siamo a Milano, in casa museo Boschi di Stefano, nella sala monografica dedicata a Mario Sironi. Siamo davanti a una delle sue opere, la Venere dei Porti, dipinta nel 1919. È l'anno seguente la grande epidemia spagnola. È la pandemia mondiale che segue la prima guerra mondiale che aveva visto tra l'altro lo stesso Sironi futurista, essere tra gli interventisti, tra coloro che vedevano positivamente l'avvento di una guerra come igene del mondo. Sironi qui si allontana da quella stagione, la ritroviamo nell'uso del collage, appunto, dell'articolo di giornale con la data ci consente di datarlo, e si avvicina a quella che sarà la sua stagione metafisica. Che cosa ci dice questo quadro quindi? Ci racconta di una grande solitudine, la stessa solitudine che Sironi porterà nelle sue opere a lungo. La porterà anche dopo la seconda guerra mondiale, quando dipingerà le periferie urbane del 1947. Ne abbiamo una proprio in questa sala è Ancora una volta questa città ad occhi chiusi con le case che non comunicano con l'esterno attraverso le loro finestre, che non sono gioiose, perché ciascuno è avvolto in una grande solitudine.È un altro Sironi questo. Un Sironi molto più intimista e un Sironi che parla incredibilmente, direttamente alla realtà di oggi. Nelle nostre città, che sembrano questi paesaggi Sironiani anch'esse con le persone chiuse dentro le case, anch'esse deserte, anche mute e anch'esse silenziose. Son passati 100 anni, siamo davanti a una storia che si ripete, una storia che, come allora nasce dalla rottura di equilibri. Ed è questo forse ciò a cui dobbiamo oggi pensare, dovremo tutti impegnarci ad essere prima di tutto persone e a non vederci solo come dei consumatori. Felici di qualche cosa che non ci dava mai la gioia di un grande cielo azzurro.