Sognando l'Arena, una maratona musicale su Classica Hd

L'Arena ha giocato un ruolo chiave nella divulgazione del nostro patrimonio artistico. È riuscita nell'importantissima impresa di dare vita a un nuovo pubblico per l'opera lirica. Classica HD ha deciso di dedicare un'intera giornata a questa meravigliosa e unica realtà. Domenica 3 Maggio a partire dalla prima mattina fino a tarda sera, fino a notte, trasmetteremo alcune delle opere che hanno segnato la storia del festival areniano. Aida di Verdi, nell'allestimento del 1913. Poi Turandot con la regia di Franco Zeffirelli. Poi ancora la Traviata, quella di Hugo DeAna. Il Barbiere di Siviglia e il Nabucco in un recente allestimento. Ci saranno poi due appuntamenti importanti. Paolo Gavazzeni intervisterà il sovrintendente e direttore artistico, Cecilia Gasdia, e il sottoscritto ospiterà in una puntata speciale di Và Pensiero, Nicoletta Mantovani, per una preziosa testimonianza del rapporto che Luciano Pavarotti aveva con questo teatro all'aperto. Dal 1969, uno dei protagonisti indiscussi dell'estate musicale areniana è Placido Domingo che avremo l'immenso piacere di ascoltare nel concerto di gala del 2019. Una maratona musicale lunga tutto il giorno, per prepararci, mi auguro, come ogni anno alla magia dell'opera lirica all'aperto. Come sempre all'Arena di Verona. Buon divertimento.