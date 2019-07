Sotheby's, l'asta delle sneakers

Lasciamo lo sport ma parliamo di scarpe sportive, del simbolo dello sport. C'è stata un'asta nella Casa d'Aste Sotheby's, che ha messo in vendita un centinaio di rarissime sneakers che verranno battute tra poco, il 23 luglio, in un'asta che sarà on line, con prezzi da capogiro. Da quanto si attende Sotheby's metterà in vendita anche le Nike create ispirandosi al modello indossato da Michael J. Fox nel popolarissimo capolavoro degli anni '80, “Ritorno al futuro”, che sono valutate tra i 50 e i 70 mila dollari.