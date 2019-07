Spider-man a Venezia, in attesa del'uscita in sala

È una delle protagoniste della pellicola in uscita il prossimo 10 luglio, con un evento spettacolare a piazza San Marco Spiderman, Far From Home, rende omaggio a Venezia, dove sono state girate alcune scene del film. Tom Holland torna a vestire i panni del supereroe, incontrando sul set per la prima volta in un film del genere anche Jake Gyllenhaal e ritrovando Samuel Jackson. “Non ci provare”. Dopo tutto quello che è successo in Avengers end game Spiderman deve rafforzarsi per affrontare nuove minacce in un mondo che non è più quello di prima. “Te la senti oppure no?” Una vacanza in Europa, che nelle intenzioni doveva rilassarlo e tenerlo lontano dai guai non gli impedirà di indossare i panni del supereroe.