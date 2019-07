Spiderman, per la prima volta un attore trans in film Marvel

Un tappeto rosso con un significato speciale, vestito dai colori dell'arcobaleno, perché per la prima volta un attore trans ha preso parte ad un film Marvel. Al Chinese Theater di Los Angeles, alla prima di Spider Man Far From Home c’era anche Zach Barack, attore ventitreenne americano di Chicago, che nel film interpreta un compagno di classe di Peter Parker e l'emozione di esserci è tanta. “La verità è che i film di supereroi, secondo me, sono sempre stati intrinsecamente transgender, li ho sempre percepiti cosi perché affrontano il tema dell'identità. Si tratta di separare ciò che le persone sanno di te, da ciò che non sanno. È qualcosa con cui convivo ogni giorno, per di più non vedo molti ragazzi o uomini trans in televisione e farne parte va oltre la realtà”. Un grande traguardo per Zac, che quando era una ragazza ha dovuto affrontare molte difficoltà per mostrare e far accettare la sua identità maschile e si augura che ci siano sempre più attori transgender sui set dei film, dei generi più disparati. “La verità è che devi mettere là fuori ciò che la gente vuole vedere e ciò che le persone hanno bisogno di vedere, e da giovane transessuale devo dire che non ho mai visto un uomo trans in TV, mai davvero, fino a che non ha avuto 17 anni. Quindi che ci sia un film divertente, su una classe che sta facendo un viaggio insieme, a farne parte, beh, non ci posso credere sono veramente grato di questo”. Spiderman Far From Home uscirà nei cinema italiani il prossimo 10 Luglio. “Sei davvero bella”. “E questo per te ha un valore?”