Stelle cadenti, le canzoni e i film del fenomeno celeste

Sono una stella cadente che attraversa il cielo come una tigre che sfida la legge di gravità. Lo canta Freddie Mercury "Don't stop me now", un brano scritto dal frontman dei Queen per l'album "Jazz". parole cariche di energia e di euforia. Ma l'immagine della stella cadente nella musica può evocare anche un amore perduto. E' il caso del brano "Shooting Star" eseguito da Elton John. La metafora della stella cadente, non è sfuggita nemmeno al premio Nobel Bob Dylan, sogni, desideri e speranze si rincorrono nella canzone del poeta menestrello "Shooting Star". Anche Jovanotti, non è rimasto insensibile al fenomeno delle stelle cadenti. Qualche anno fa si era preparato con questo video all'appuntamento. Nel cinema, la caduta di una stella vista come simbolo di un'eterna giovinezza viene raccontata nel fantasy "Stardust". Tra i film italiani, le Perseidi sono protagoniste nella notte di San Lorenzo dei fratelli Taviani. Tutti con il naso all'insù e gli occhi al cielo, anche nel film di Paolo Virzì, "Ferie d'agosto".