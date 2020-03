Stories: Ghali si racconta a Sky TG24

“Per arrivare a raccontarti nel modo in cui fai, in maniera totalmente aperta, nelle tue canzoni hai imparato a volerti bene?” “Sì, ho imparato a volermi bene, ma scrivo proprio perché mi voglio bene, scrivo proprio perché ho bisogno di questa terapia qui e mi voglio curare tutti i giorni, quindi parte proprio da lì. Se non mi volessi bene, farei qualcos'altro. Avrei seguito, una strada più facile e avrei usato come giustificazione, magari, il mio passato per poter prendere delle scelte sbagliate. Proprio perché mi voglio bene ho deciso di fare altro. Sarei potuto finire molto male.”