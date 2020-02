Stories: Levante si racconta a SkyTg24 il 28/02 alle 21:00

Proviamo a fare un gioco. In questa intervista io ti dirò delle parole e tu mi dirai la prima cosa che ti viene in mente. Ciclone. “Ciclone. Beh, Levante!”. 'Tappami, Levante!'. “'Tappami, Levante! Tappami se tu mi vuoi bene!'. E' un film al quale io sono molto legata... Pieraccioni... Però, insomma, ad Olga arrivò dopo evidentemente. Olga è la mia amichetta di quando vivevo in Sicilia. In un'estate torrida, piena di noia, scherzando mi disse: “Levante!”. “Levante?” “Levante, Levante, Levante”. Insomma, mi spiegò dei personaggi del film Il Ciclone, che erano Levante, Libero e Selvaggia, e io divenni Levante effettivamente, e lei Selvaggia. Quindi per anni io sono stata “Levi”, “Levi”, “Levi”. Non era un nome d'arte, era un soprannome”.