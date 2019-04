Street Art a Milano, Mr. Brainwash insieme a Borghese

Il tema al centro della poetica di Mister Brainwash, uno degli street artist più quotati al mondo è la bellezza della vita. Partendo da Life is Beautiful, la sua prima mostra personale in Italia non poteva che intitolarsi Milan is Beautiful e per l'occasione l'artista 53enne francese, arrivato nel capoluogo lombardo direttamente da Los Angeles ha voluto condividere la scena con Alessandro Borghese. Il volto di Sky lo ha intervistato per noi. Mister Brainwash e Chef Borghese sono in perfetta sintonia, insieme danno vita a Food & Art, una performance live per esprimere la propria creatività da protagonisti.