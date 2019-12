Teatro alla Scala, Sylvia apre la stagione del balletto

“Se avessi conosciuto questa musica solamente un po' prima, certamente non avrei scritto il Lago dei cigni.” Così Tchaikovsky reagì a fine '800 quando vide Sylvia, il balletto sulla partitura di Delibes, che ora apre la nuova stagione del Teatro alla Scala di Milano dopo la grande inaugurazione della lirica con la Tosca di Giacomo Puccini. Un debutto per il corpo di ballo e una novità assoluta. Ispirato al dramma pastorale Aminta di Torquato Tasso, Sylvia andò in scena per la prima volta nel 1876 per l'Opéra di Parigi. Nel solco della tradizione, l'ex étoile francese Manuel Legris ha creato la sua versione dando una nuova vita e una nuova linfa a uno dei grandi classici del repertorio. “Non è per niente un balletto classico, antico, ma, anzi, secondo me è molto moderno, ha delle tematiche molto attuali. Questa coreografia cucita esattamente sulla musica credo che sia perfetta”. Una musica energica, potente, infuocata, che a tratti ricorda alcuni toni wagneriani, accompagna la protagonista, forte, cacciatrice, artefice del suo destino. Sylvia è una guerriera che, trafitta dalla freccia del dio Eros, scopre un lato più umano e romantico, in una vicenda che intreccia natura e mito. Un mondo fiabesco evocato dall'allestimento di Luisa Spinatelli che si è ispirata per i colori a una Pompei scrostata. “Sono l'unico personaggio mortale all'interno del balletto perché Sylvia è un balletto prettamente classico, ma in un'ambientazione mitologica, infatti ci sono svariati personaggi come ninfe, fauni, divinità, mentre Aminta è un giovane pastore innamorato”. Così, tra realtà e fantasia, si snoda una coreografia fresca e moderna, capace di esaltare le qualità dei danzatori scaligeri e di portare in scena temi che superano i secoli: l'amore, il potere, l'emancipazione femminile.