"The Loudest Voice": la serie prossimamente su Sky Atlantic

È una delle serie più attese e un cast stellare, per una storia vera che parla di soprusi, molestie e potere. Prossimamente, in esclusiva su Sky Atlantic arriva The Loudest Voice, a New York la premiere. Il Premio Oscar Russell Crowe, completamente trasformato nel fisico è Roger Ailes, il capo di Fox News, scomparso nel 2017, lui protagonista di uno scandalo sessuale che ne ha travolto carriera e reputazione. Mi sono concentrato su chi fosse Roger, i dettagli della sua vita, da dove veniva, le cose che lo facevano soffrire. Soffriva di emofilia, si pensava che sarebbe morto da bambino, da questo nasce la sua determinazione e la costruzione di se. Sette episodi, basati sul bestseller di Gabriel Sherman, Naomi Watts veste i panni di Gretchen Carlson, l’anchorwoman di Fox News, la prima ad aver denunciato Ailes, paladina del Movimento Me Too. Ci sono scene molto intense, non si può capire cosa ha dovuto passare, cosa hanno dovuto affrontare tante donne, per molto tempo. Fortunatamente Gretchen è stata tra le prime o meglio la prima a dire: “no, non verrò trattata in questo modo”. Nel cast anche Sienna Miller. Abbiamo lavorato molto, eravamo esausti, ma è stato meraviglioso. Eravamo un gruppo, ottimi attori, Mi è dispiaciuto quando abbiamo finito di girare.