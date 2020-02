The New Pope, l'incontro tra i due Papi nel nono episodio

“Mi ha chiamato Voiello. Si sono fatti vivi, sono venuti loro da noi perché hanno paura!” E' sicuramente questo uno dei momenti più attesi in “The New Pope”, quell'incontro tra i due Papi, inevitabile, cruciale, necessario. “Chi sei? Un ciarlatano? Sei un guru? Sei un santo?” A spingerli uno di fronte all'altro un evento che scuote il mondo, un attacco terroristico, l'ennesimo ai danni di una Chiesa che sembra sempre più disorientata e sbilanciata. E' l'ultimo episodio, il nono, della serie creata, scritta e diretta da Paolo Sorrentino, che con maestria ci ha portato dentro l'animo del nuovo Papa, un tormentato John Malkovich, e ha risvegliato dal coma Jude Law e Lenny Belardo, mai definitivamente dimenticato dai fedeli. La via della moderazione, del medio, dell'accordo finale preceduto da una minaccia, quando serve, un equilibrio come sempre gestito dal cardinal Voiello, un Silvio Orlando insostituibile per una serie dai numeri impressionanti e dal finale decisamente sorprendente. “E noi rispondiamo solo della Chiesa!” “Santità, ha perfettamente ragione.”