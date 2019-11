The New Pope, nuove immagini della serie di Paolo Sorrentino

Visionario, maestoso, decadente, spiazzante, fuori dalle regole. The New Pope sta per arrivare. La seconda serie, a firma del premio Oscar Paolo Sorrentino con Jude Law e John Malkovich a gennaio su Sky. Queste le nuove immagini. Merlyn Manson e Sharon Stone che intravediamo bellissima, scalza e accanto al Papa sono le guest star nei nove episodi tutti diretti dal regista napoletano pluripremiato. Tra i protagonisti, Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Massimo Ghini e la musica pop va a creare spiazzanti cortocircuiti e accompagnare il racconto. Al centro di tutto il Vaticano, con le sue gerarchie, le trame, gli scandali e due Papi alla guida. Entrambi con un'unica ambizione, come dice Sorrentino: quella di essere dimenticati. Perché essere dimenticati può essere una salvezza.