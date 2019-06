''TIM'', ecco l'album postumo di Avicii

La sua morte, era l'aprile del 2018, ha lasciato nello sgomento milioni di fan. Avicii, quando ha deciso di togliersi la vita, stava ultimando un nuovo album. Per volere della famiglia, con l'aiuto degli amici e colleghi, ecco Tim, il disco postumo del deejay produttore svedese, scomparso all'età di 28 anni, in un albergo di Muscat, in Oman. Abbiamo lavorato insieme fin dall'inizio, abbiamo conosciuto i suoi up and down, sembrava essere in un buon momento, come lo era la sua musica, alcune melodie sono un po' scure, ma era un essere umano. Tutti abbiamo un lato buio e abbiamo bisogno di parlarne. Spero che la gente vi trovi conforto ed è bello che tutto ciò che lo appassionava e che amava, possa essere condiviso. Quindi sì, spero che in qualche modo questo album sia di conforto. Il ricavato andrà alla Tim Bergling Foundation, l'associazione benefica che porta il nome, di quel ragazzo che amava, sì la musica, ma non la pressione che spesso il successo porta con sé.