Time 100, gala per i più influenti del mondo

100 personaggi tutti celebri e importanti. Tutti hanno toccato nell'ultimo anno le vite delle masse attraverso politica, arte, stile, informazione, impresa, scienza, sport, comunicazione. Sono le 100 persone più influenti del mondo secondo la rivista americana Time. A New York il gala è in loro onore, una serata speciale anche per le stelle. Significa che sei in una sala con persone delle quali hai letto. Con alcune di loro non ho confidenza, quindi è un’occasione per conoscere gente che ha fatto cose straordinarie. Sul tappeto rosso molti attori, cantanti e campioni della lista, che è divisa in cinque categorie: pionieri, artisti, leader, icone e titani e comprende dal Presidente Trump alla giovane attivista Greta Thunberg, alla star del Trono di Spade Emilia Clarke. Italiani rappresentati in tre categorie. Tra i pionieri lo chef Massimo Bottura, che ha un ristorante di altissimo livello e ha fondato una rete di mense con cucina creativa per i poveri. Tra i leader Matteo Salvini per il suo innovativo uso dei social media nella politica. Tra le icone Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino. L'articolo che accompagna la sua menzione ricorda che non ha bisogno di cancellare il passato, ma costruisce sulle fondamenta rendendo forte il futuro della maison. Ecco Piccioli con l’eterna Naomi Campbell. Pierpaolo ha realizzato cose rivoluzionarie nella moda. La sua sfilata di Gennaio è stata storica e incredibile e io ho avuto l’onore di partecipare. Nancy Pelosi speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, e simbolo dell'impegno femminile, trova un tratto in comune ai 100 di Time. Hanno avuto bisogno di molto coraggio per fare ciò che stanno facendo.