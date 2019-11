Tiziano Ferro accusa Fedez di bullismo, replica del rapper

Non ho mai pensato che quella canzone potesse aver offeso Tiziano perché poi negli anni l’ho portata live e ho anche avuto modo di conoscermi con Tiziano e non mi è stato mai riferito questo. Probabilmente non era a conoscenza della canzone. Mi spiace se può essere stata… probabilmente poteva prestarsi a male interpretazioni. Sul tema omofobia e bullismo sia io che Tiziano possiamo trovarci d'accordo e fare tante belle cose insieme nel caso, quindi cerchiamo di rendere costruttiva questa cosa piuttosto che litigare. Le scuse di Fedez arrivano via social su Instagram. Il rapper si rivolge direttamente a Tiziano Ferro, che lo aveva chiamato in causa parlando di bullismo e omofobia durante la presentazione del suo nuovo album intitolato “Accetto miracoli”. Il miracolo dunque potrebbe essere proprio la fine di una polemica nata dal testo di una vecchia canzone del rapper. D'altro canto anche in questo album Tiziano celebra i valori che gli sono cari, dai quali proprio non può prescindere. Ho sempre celebrato la fragilità, le diversità, l'accettazione, l'unione tra persone, anche valori molto più semplici come l'educazione, il rispetto. Io penso che sia molto più facile essere veri che non esserlo.