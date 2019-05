Tiziano Ferro, nuovo singolo: VIDEO

Dopo le anticipazioni dei versi su Instagram, ora arriva anche la musica, quella di “Buona (cattiva) sorte”, nuovo singolo di Tiziano Ferro, primo brano inedito dal 2016. È una canzone di rottura, è una canzone dinamica, è una canzone fresca, è una canzone che parla d'amore con delle sfumature di cinismo e di umorismo nero. A livello musicale quello che mi piace è che mi riconosco, è come guardarsi allo specchio e vedere tutti i tratti del proprio viso e del proprio corpo, però con dei colori nuovi. Importanti le collaborazioni, come quella con Timbaland, produttore e guru dell'hip-hop e dell'R&B fin dalla fine degli anni Novanta. Lui mi ha detto: “Ok, io non voglio, non voglio riscrivere niente delle tue canzoni perché le tue canzoni esistono già per quello che sono, io voglio rivestirle”. È stato bello vedere lavorare un genio vero e proprio da zero su una canzone scritta da me, da Emanuele Dabbono e da Giordana Angi, diventare un'altra cosa perché Timbaland è un uomo tutto musica. Ho affrontato anche diverse paure perché comunque lavorare con un team completamente nuovo dopo quasi vent'anni senza aver mai affrontato veramente un cambiamento ha rappresentato anche una sfida personale verso determinate paure. Però è valsa la pena, avevo voglia di liberarmi da alcuni blocchi. Nell'attesa di “Accetto miracoli”, album che uscirà il prossimo 22 novembre, è caccia ai post su Instagram per conoscere in anteprima le strofe dei brani della tracklist.