Top Gun Maverick, nuove immagini del film con Tom Cruise

La sua reputazione la precede. Devo ammettere che non mi aspettavo un invito a tornare. Si chiamano ordini Maverick. Dopo più di 30 anni di attività nella Marina, il tenente Pete Maverick Mitchell viene richiamato i servizio. Top Gun Maverick è il sequel della pellicola del 1986 lanciò Tom Cruise come star di Hollywood. Nel film, la cui uscita è prevista per la prossima estate, Maverick dovrà allenare un distaccamento di allievi dell'accademia Top Gun. Tra sequenze da brivido e jet fiammanti, il pilota coraggioso, interpretato da un cinquantasettenne Tom Cruise in grande forma, si spinge oltre ogni limite. Lo fa per schivare l'avanzamento di carriera che frenerebbe la sua libertà. Maverick dovrà affrontare una missione Specializzata, che nessuno al mondo ha mai portato compimento. Prima incontrerà il tenente Brad Shone, interpretato da Miles Teller. È il figlio di Nick tetto Goose. Nel cast ci sono anche Jennifer Connelly e Ed Harris. Top Gun, Maverick, doveva uscire inizialmente nel 2019, ma la produzione ha deciso di dedicare ancora più attenzione alle scene di volo. L’esercizio di oggi è il duello aereo. Due contro uno? Sarà uno scherzo. Uno degli elementi che hanno contribuito a renderli capitolo originale, diretto da Tony Scott, un film cult.