Torna Gomorra, gli episodi 7 e 8 in esclusiva su Sky

La quarta stagione di Gomorra è a un punto di svolta. Io so che a voi Patrizia non è mai piaciuta. Negli episodi sette e otto i nodi vengono al pettine dentro e fuori il clan di Forcella. Se sei venuto qua per dire ciò che già sappiamo è meglio che te ne vai. Il malcontento è diffuso soprattutto ora, dopo che il grande sequestro di droga e lotte tra i clan mettono seriamente a rischio la pace. La lunga attesa per il nuovo carico di cocaina costringe i gruppi della malavita ad escogitare nuovi traffici, a guardarsi sempre più dai rivali. Nel settimo episodio Enzo “Sangue blu”, che è interpretato da Arturo Muselli, dovrà dimostrare di essere un vero capo. La sua leadership viene messa in discussione anche dal suo amico fraterno Valerio. Nell'ottavo episodio i lavori per la costruzione dell'aeroporto subiscono uno stop. La verità è che io sono un magistrato e voi siete il figlio di un boss scomparso. Un imprevisto trascina sotto i riflettori la nuova società di Genny, alias Salvatore Esposito e del suo amministratore delegato. Il rischio è quello di dover mandare all'aria la costruzione dell'intero scalo. Anche per Patrizia mantenere il potere su Secondigliano si rivelerà molto più difficile del previsto. Ora festeggiamo. Andiamoci a fare questa foto.