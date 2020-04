Trolls su Primafila premiere e Youtube Kids su Sky Q

Divertenti, colorati e pop. Abbiamo già imparato ad amare i trolls e la loro passione per gli abbracci., il ballo e i brillantini. Ora, grazie al servizio di Prima Fila Premiere Sky te li porta a casa insieme ad alcuni dei titoli più attesi della stagione. Film che sarebbero dovuti uscire in sala ma che, a causa dell'emergenza che stiamo vivendo, arrivano direttamente in noleggio digitale Nell'attesa di tornare a godere dello spettacolo del grande schermo. Così potremo conoscere tanti altri tipi di trolls alcuni, magari un po' più minacciosi di Poppi e Branch. Sono al regina Barb dei troll hard rock. - Regina del Rock? - Distruggerò tutta la musica. S'intitola "Trolls World Tour" e ci porta tra avventura e fantasia alla scoperta di altri sei popoli Trolls, ognuno appassionato di una musica diversa: dalla classica alla country, dalla tecno al rock. Sarà proprio la regina di quest'ultima tribù a voler dominare le altre, uniformando tutto e dimenticando che la cosa davvero speciale della musica è proprio il fatto che ognuno di noi la porta nel cuore. Tra le voci italiane quella di Francesca Michielin, Stash ed Elodie. Io vi proteggerò ad ogni costo, faccio giurin giurello. E per i bambini le novità non sono finite: su SkyQ, accanto a Netflix e Spotify ora c'è una nuova app, YouTube Kids, dove i bimbi possono esplorare una vastissima selezione di video adatti alle famiglie in modo semplice e divertente. Il tutto in un unico posto e con gli strumenti di protezione per i bambini, rispettivamente di Sky e YouTube.