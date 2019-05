Trono di Spade, quando Jon scopre che ucciderà Daenerys

Il Trono di spade, per il quale hanno combattuto e sono morti aspiranti re e regine, persone comuni ed esseri soprannaturali, non esiste più, ma il ricordo della serie più vista di sempre è vivissimo non solo nella mente delle decine di milioni di appassionati in tutto il mondo, ma anche delle decine di attori che hanno dato vita alla serie di HBO tratta dai racconti del ghiaccio del fuoco di George Martin. Mentre ancora si dibatte sull'epilogo si scopre la reazione degli stessi protagonisti, al momento di conoscere come la serie a sarebbe andata a finire. Questo è l'istante in cui durante la lettura dei copioni, si scopre come si concluderà la guerra contro gli Estranei e chi sarà ad uccidere il Re della Notte. Maisie Williams, cioè Arya e non Jon Snow. Questo invece è il momento in cui Kit Harrington scopre che a Jon Snow per salvare il mondo toccherà uccidere nientemeno che l'amata Daenerys Emilia Clarke ormai trasformatasi in un pericolo per la pace, la commozione e le lacrime di chi sono davvero in linea con il suo personaggio. Le sequenze che vedete sono tratte da The Last Watch un documentario esclusivo sulla lavorazione del Trono Di Spade, realizzato da HBO, che vedremo in onda lunedì su Sky Atlantic. Aspettando il prequel del trono che proprio HBO sta già girando e sarà pronto per la prossima primavera.