Trono di Spade, record d'ascolti per il capitolo finale

Boom di ascolti per Il Trono di Spade che non ha tradito le aspettative, l'ultima puntata delle otto stagioni ha totalizzato una media di 1.071.000 spettatori, un record assoluto per tutta la serie, con più 53% per la stagione finale in lingua originale nel confronto con la settima. Sky Atlantic è stato il primo canale nazionale con il 30% di share alle tre di notte, proprio quando nel mondo tutti gli appassionati dei Sette Regni ne seguivano virtualmente insieme le vicende conclusive. Tra chi ha visto la versione originale e quella doppiata, la serie ha superato i due milioni di telespettatori, non c'è storia anche nel confronto tra i finali del settimo e dell'ottavo capitolo, quest'ultimo ha totalizzato il 23% di telespettatori in più. Lunedì 27 Maggio c’è l’appuntamento in prima serata con il capitolo finale doppiato in italiano, anche questo molto atteso.