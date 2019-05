Trono di spade, stasera doppio appuntamento

La grande guerra contro gli estranei che minacciavano l'umanità è finita, ora nell'immaginario continente di Game of Thrones è il momento di riprendere quella per il Trono di Spade. Stanotte, chi segue la serie nella versione originale sottotitolata, in contemporanea con gli Stati Uniti ha assistito alla penultima puntata, in cui confronto tra le due regine, Cersei Lannister e Daenerys Targaryen ha raggiunto il suo apice. L'episodio sarà di nuovo in onda stasera, assieme alla quarta puntata doppiata in italiano, in cui altre tensioni e altre strategie sotterranee prendono corpo tra le due coalizioni in campo, come potranno vedere i telespettatori che seguono invece Game of Thrones nella versione doppiata in italiano, della quale stasera alle 21:15 va in onda la quarta puntata e un ruolo di rilievo nel consigliare Jon Snow lo avranno hanno le sorelle Stark, il folletto Tyrion e il perfido Varys. Nel frattempo l'audience di Game of Thrones nel mondo continua a crescere, la puntata finale andrà in onda in versione originale, nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 maggio. L'attesa dell'epilogo nel mondo è cresciuta al punto che su web e social media fioriscono le ipotesi più spericolate, come quella della comparsa di nuovi draghi o nuovi protagonisti. La realtà è che più si avvicina la fine della saga, più lo sterminato pubblico di appassionati spera che accada qualcosa che ne eviti l'epilogo. Game of Thrones in realtà vivrà ancora, in un prequel prodotto dalla stessa HBO.