Va pensiero, su Classica Hd ogni giorno alle 19.30

Quando lei parla di meccanismi di protezione, parla di mascherine, guanti. Parliamo di mascherine, di camici... Ecco com'è possibile Milena Gabanelli che non ci siano ancora oggi? Noi abbiamo delegato alla produzione 30 anni fa. Cioè, con la globalizzazione produrre una mascherina in Italia, parliamo di una mascherina chirurgica, costa 20 centesimi quando il mercato cinese e indiano te la vende a 2 centesimi. Quindi, non puoi competere, quindi non ha senso, e pertanto le compri la. Come mai siamo messi cosi? Il problema è che la pandemia è esplosa in tutto il mondo e questo ha creato un problema.