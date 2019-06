Vasco a San Siro, cominciato il nonstoplive 019

Chi ha conquistato il posto sotto palco, giura di essere arrivato a San Siro, 5 giorni prima del concerto. Tutto per Vasco, che in una sera già estiva, ha aperto il "non stop live 019" con lo stadio stracolmo. Un concerto dedicato a chi ha perso la speranza, a chi si sente tagliato fuori. Le divisioni forzate, la difficoltà di stare insieme, le classificazioni senza appello, Vasco Rossi le combatte con l'ironia. Poi lo spettacolo nello spettacolo: il pubblico di Vasco, con il quale decennio dopo decennio, è diventato da cantautore, fuori dagli schemi. fenomeno di massa.