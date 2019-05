CCN: arriva la quinta stagione di Comedy Central News

La comicità pungente e senza peli sulla lingua di CCN (Comedy Central News) con Saverio Raimondo torna con la quinta stagione, ogni settimana a partire da venerdì 24 maggio alle 22.00 su Comedy Central, il canale di Viacom Italia dedicato all’intrattenimento e alla comicità presente in esclusiva su Sky al canale 128. Comedy Central sostiene da sempre la stand up italiana e il meglio della nuova satira, contribuendo negli anni a creare nuovi fenomeni, proprio come l’imperdibile e attesa nuova edizione di CCN, con il suo stile sempre più pungente, coraggioso e provocatorio.