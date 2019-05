Epcc, Gianluigi Buffon e il suo rinnovo al Psg: video

Tutti, ovviamente, vogliono sapere che cosa farai l’anno prossimo. Non so se tu hai già deciso che cosa farai. Stai riflettendo? No, non è che ci sto riflettendo. Diciamo, il Paris mi ha proposto un rinnovo, questo mi fa veramente felice, mi gratifica. Però è anche vero che ci incontreremo a giorni per guardare dentro questo, a questo progetto e capire se entrambi riteniamo giusto andare avanti insieme. Okay, allora, noi nell'incertezza ovviamente di quello che potrà succedere abbiamo preparato tre possibili prime pagine della Gazza, con i titoli simpatici della Gazza, quelli fatti di giochi di parole, eccetera. Io ve li faccio vedere, tu mi raccomando non tradire nessuna risposta, cioè faccia impassibile. Okay? Ci mancherebbe. Il primo è in caso di rinnovo, questo incontro che fate col Paris Saint Germain va bene, quindi è un classico ancora uno. Uno è il numero di Buffon. Ancora uno. Mi viene da ridere perché hai fatto la battuta. La Gazzetta fa sempre ridere. Se tu dovessi andare via, Sparì Saint Germain. Non posso ridere? Impassibile? Sparì Saint Germain. Buffon dice addio alla Francia. Se tu dovessi come si dice tornare in Italia e fare il dirigente alla Juventus con Andrea Agnelli, Gigi e Andrea. Devo dire che i titoli sono tutti belli. La comicità e la fantasia non vengono meno. Guarda, dal punto vista dei titoli la tua carriera è in cassaforte. Lì vai proprio sul sicuro.