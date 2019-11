VIDEO È morto Fred Bongusto, voce di "Una rotonda sul mare"

Da qualche anno era lontano dalla ribalta Fred Bongusto, ma in passato aveva spesso occupato le prime posizioni della hit parade. La sua popolarità partiva dalla balera, come quella descritta in uno dei suoi più grandi successi, “Una rotonda sul mare”. Un cantante confidenziale, nato Alfredo Antonio Carlo Buongusto, una figura la sua che rimandava a quella dei crooner angloamericani. Molisano, classe 1935, Fred è stato anche attore di film musicali e autore di una trentina di colonne sonore. In Italia il suo astro è andato via via tramontando; non cosi in Sudamerica, dove ha continuato a brillare con discreto successo e dove è stato protagonista nel 2007 di una fortunata tournée. Per molti di quelli che oggi hanno superato gli anta è difficile dimenticare brani come “Tre settimane da raccontare”, “Malaga”, “Frida”, musiche spesso complici di incontri e di amori legati alla gioventù.